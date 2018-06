Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s-au strans, sambata, in Piata Victoriei din Capitala si striga ”Demisia” si ”Hotii”. Oamenii se tem de adoptarea unei noi Ordonante 13 si cer vigilenta sporita, dar si mobilizare la proteste. Manifestarea, organizata ca de fiecare data pe retelele de socializare, se intituleaza…

- Cateva sute de persoane s-au strans din nou sambata seara in Piata Victoriei, manifestandu-si nemultumirea fata de actuala guvernare. Protestatarii scandeaza lozinci precum "Justitie, nu coruptie!". Pe pancartele cu care acestia au venit in fata Guvernului se gasesc mesajele: "Iubirea…

- Cateva sute de persoane protesteaza, sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de deciziile coalitiei privind justitia care, considera ei, nu fac decat sa il favorizeze pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Protestatarii spun ca vor continua sa vina in piata, pana se schimba ceva.

- Mai multe incidente au loc in Piata Victoriei din Capitala, unde mai multi protestatari s-au imbrancit cu jandarmii, dupa ce au incercat sa forteze cordonul format de oamenii legii. O parte dintre manifestanti au fost ridicati. Traficul pe bulevarul Kiseleff a fost blocat de politistii rutieri. Principala…

- Protest la Guvern, marți seara, 19 iunie. Protestul a fost initiat pe Facebook, sub sloganul “Nopti Albe pentru Justitie”, oamenii vrand sa doarma sub cerul liber, in fata Palatului Victoria. O tanara si-a instalat un cort, care a fost ridicat de Politia Locala. FOTO: INQUAM PHOTOS / OCTAV GANEA Protestul…

- Mega mitingul PSD impotriva abuzurilor si a Statului Paralel a adunat in Piata Victoriei din Capitala peste 430.000 de protestatari, care au defilat cu steaguri nationale si pancarde, cu mesaje ferme impotriva abuzurilor din justitie si servicii. Cei mai vizati de huiduielile protestatarilor au fost…

- PSD Brasov a anuntat, miercuri, ca aproximativ 3.500 de membri din judet, cam cat o comuna, vor participa la mitingul de sustinere a Guvernului, care va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei din Capitala. Purtatorului de cuvant al PSD Brasov, Daniel Giurma, a anunțat ca, la mitingul…