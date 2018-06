Protest în Piaţa Victoriei. Traficul este blocat pe o bandă de circulaţie Traficul a fost restrictionat dupa ce protestatarii au rupt gardurile instalate de jandarmi si au patruns pe carosabil, unii dintre ei asezandu-se pe sosea. Manifestantii au reactionat astfel dupa ce fortele de ordine le-au interzis sa ramana in Piata Victoriei cu o masina din care se strigau in mers, prin potavoce, mesaje antiguvernamentale. Numarul protestatarilor continua sa creasca, in timp ce la acesta ora jandarmii incearca sa monteze din nou gardurile. Manifestantii striga "Demisia", "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta" si "Hotii" O parte dintre manifestanti au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

