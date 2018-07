Stiri pe aceeasi tema

- Corupția Ucide a lansat un mesaj pe rețelele de socializare prin care ii indeamna pe bucureșteni sa se adune marți seara, de la ora 19, in Piața Victoriei, pentru a protesta. Totul, dupa ce Senatul a adoptat, in sesiune extraordinara, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa…

- Senatul a adoptat marti, in sesiune extraordinara, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa de modificare a Codului penal. Proiectul, care a fost initiat de parlamentari PSD si ALDE, a intrunit 74 de voturi "pentru", 28 - "impotriva" (PNL, USR) si 9 abtineri (UDMR).Senatorii…

- Comunitatea Coruptia ucide a transmis marti, pe Facebook, un anunt privind organizarea unui protest,„Oprim codul penalilor! Stop, penalilor”, care ar urma sa se desfasoare in Piata Victoriei din Capitala, incepand cu ora 19.00. Anuntul vine dupa ce Senatul a adoptat in regim de urgenta modificari ale…

- Cateva mii de persoane protesteaza in Piata Victoriei din Capitala, iar traficul rutier este blocat pe Bulevardul Kiseleff. Oamenii striga "Demisia", "Hotii", "PSD, ciuma rosie". Protestul intitulat "Cod rosu de OUG" a fost anuntat pe Facebook pentru duminica seara in Bucuresti. In difuzoarele din piata…

- Cateva mii de persoane protesteaza, duminica, in mai multe orase din tara si scandeaza lozinci impotriva PSD, a lui Liviu Dragnea, dar si impotriva Guvernului. Oamenii striga ”Demisia”, ”Anticipate”, ”Hoti”, dar si ”Nu vrem sa fim condusi de hoti”. ”Noua de ce nu ne ceri scuze, Dragnea?”, este mesajul…

- Circulatia in zona Muzeului Antipa a fost blocata de un protest. Cei aproape 1.000 de participanti la mitingul contra Coalitiei PSD-ALDE. Protestatarii nu au dorit sa elibereze carosabilul, cu toate apelurile facute de reprezentantii fortelor de ordine. Mai multi s-au intins pe carosabil si au refuzat…

- "Inteleg ca astazi are loc o manifestatie de sustinere pentru statul paralel din care face parte evident si doamna Kovesi. Oameni care au pretentii de intelectuali, care vorbesc tot timpul despre necesitatea consolidarii institutiilor, a statului de drept, a functionarii corecte a justitiei, ignora…

- Acestia poarta sepci, veste albe si mov cu inscriptiile sindicatelor pe care le reprezinta, flutura steaguri ale federatiilor si sufla din vuvuzele tricolore. Pe pancartele lor sunt mesaje precum: "Investiti in infrastructura feroviara!' si "Nu distrugeti calea ferata!', potrivit Agerpres. Protestatarii…