Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de concurenti plini de entuziasm vor participa duminica, 13 mai 2018, la Turul Dobrogei la ciclism. Potrivit Primariei Constanta, pentru ca evenimentul sa se desfasoare in conditii bune si fara incidente vor fi luate urmatoarele masuri: inchiderea completa a circulatiei pe bulevardul Aurel…

- Medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul Judetean Brasov, ii acuza pe membrii Guvernului ca, in loc sa cada in genunchi si sa le ceara scuze romanilor, o lasa pe Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa afirme ca „nu a fost in intentia legiuitorului sa scada salariile…

- Joi, 26 aprilie a.c., intre orele 10.00 - 15.00, Jandarmeria Capitalei va asigura masurile de ordine publica și de siguranța a participanților pe timpul mitingului organizat de catre Federația SANITAS, care se va desfașura in Piața Victoriei din Bucuresti. Acțiunea de protest are avizul comisiei de…

- In jur de 20 de persoane s-au strans, marti dimineata, la sediul MAI, unde au impodobit un brad cu amenzi, acestea fiind sanctiunile pe care le-au primit in urma protestelor la care au participat.

- La solicitarea Inspectoratului Judetean de Politie Braila, autoritatile judetului Buzau au luat decizia de a inchide DN 2B. Restrictia care a vizat la inceput segmentul de pe raza judetului Braila s-a extins ulterior si pentru portiunea care porneste din municipiul Buzau. Spre seara traficul a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis lanseaza noi atacuri in rafala la adresa coalitiei PSD-ALDE. Seful statului le-a transmis celor din Coalitie reprosuri dure. Acesta ii considera responsabili pe cei din Guvern pentru nepregatirea niciunor manifestari in anul Centenar.Citește și: Mișcare inedita…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan iese la atac, dupa ce social-democratii au adoptat o conventie privind aderarea Romaniei la zona euro. Intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO, politicianul sustine ca Romania nu mai indeplineste toate criteriile necesare si ca si cele doua criterii care sunt indeplinite…

- Apar noi acuzați cu privire la „Lagarul de caini” de la Dara. „Se auzeau urletele de caini chinuiți pana la drumul principal”, scrie o satmareanca pe Facebook. Femeia a postat și un scurt video pe pagina de socializare. „Așa ceva nu se mai poate ! Eram in drum spre satul Dara, se auzeau urletele de…