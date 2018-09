Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a vorbit la inceputul ședinței de Guvern, despre protestele violente din Piața Victoriei. ''Exista tendințe ca aceasta scindare sa fie una iremediabila, iar evenimentele violente din 10 august au demonstrat acest lucru. Pornind de la evenimentele din 10…

- Incidente extrem de violente au avut loc vineri seara la mitingul diasporei din Piata Victoriei, la care au luat parte zeci de mii de oameni. Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Astfel de incidente s-au produs pe tot parcursul protestului - unele persoane au fortat…

- Ministrul Carmen Dan, a declarat marti ca interventia jandarmilor la protestul diasporei s-a facut sub supravegherea unui procuror militar. Parchetul Militar - care ancheteaza violentele de vineri - sustine ca niciun procuror nu a fost mandatat sa participe la actiunile din Piata. In polemica intervine…

- Seful statului a solicitat procurorului general si stabilirea legalitatii interventiei si identificarea persoanelor si a gradului de implicare sau vinovatie a tuturor celor care au luat parte la incidentele violente petrecute in Capitala. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm…

- Este ziua marelui miting organizat de diaspora in Piața Victoriei din Capitala. Primele convoaie cu romani din strainatate au intrat in țara miercuri seara, prin vama Borș, iar joi a fost instalat deja un prim cort in fața guvernului.

- In urma incidentelor de miercuri seara, de la protestele din Piața Victoriei, Jandarmeria a transmis un comunicat prin care informeaza ca 6 persoane au fost conduse la secția de poliție și au fost aplicate sancțiuni in valoare de 7.500 lei.

- Alte sase persoane participante la manifestatia de miercuri seara din Piata Victoriei din Capitala au fost ridicate de jandarmi si duse la Sectia de Politie, anunta Jandarmeria, care spune ca acestea au blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor. Intre cele sase persoane se afla si un jurnalist german,…

- Cateva mii de persoane protesteaza miercuri seara in Piata Victoriei fata de coalitia PSD-ALDE. Cei prezenti la miting scandeaza “Jandarmeria apara hotia!”, “Hotii, hotii!”, “Demisia!”, “Iesiti din casa daca va pasa!”, “DNA sa vina sa va ia!”, “Dragnea, nu uita, Romania nu e a ta, sa faci tu ce vrei…