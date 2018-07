Protest in Piata Victoriei dupa votul din Senat: Oprim Codul Penalilor! Stop, Penalilor!

Comunitatea Coruptia ucide anunta organizarea unui protest marti seara, la ora 19:00, in Piata Victoriei, dupa ce Senatul a adoptat in procedura de urgenta si in sedinta extraordinara modificarile la Codul Penal.



"Au votat Codul Penal la Senat. Au votat ca Dragnea si ceilalti penali sa fie salvati! Urmeaza votul din Camera Deputatilor. Daca si tu crezi ca Romania merita mai mult decat sa fie tara in care hotii fura nestingheriti, daca si tu vrei o tara in care fiecare da socoteala pentru ce face, hai sa ii oprim!



Ne-au furat tot! II lasam sa ne fure si viata?!



Coruptia…