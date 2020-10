Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din HoReCA protesteaza, miercuri seara, in Piata Victoriei, fața de inchiderea restaurantelor și cafenelelor. Protestatarii susțin ca vor sa munceasca și ca sunt ignorați in loc sa fie ascul...

- Angajații și angajatorii din HoReCa au protestat, miercuri seara, in Piața Victoriei din Capitala impotriva masurilor luate de autoritați, care au decis, marți, inchiderea restaurantelor din București, dar și din alte localitați din țara.Cateva sute de persoane care provin din industria hoteliera și…

- Patronii din industria HoReCa sunt revoltați de restrictiile impuse de autoritati in Capitala, dar si in alte orase. Ei contesta masurile si au mers sa protesteze in Piata Victoriei din București. Detalii de la Alex Costache.

- Aproape 200 de persoane, din peste 2.500 cate sunt asteptate miercuri seara la protestul angajatilor din industria HoReCa, s-au adunat in Piata Victoriei. Oamenii sunt pașnici și mulți dintre ei nu poarta masca.”Vrem sa muncim”, ”Nu il vrem pe Arafat”, ”Nu vrem un musulman”, ”Jos Guvernul”,…

- Peste 2.500 de persoane sunt asteptate miercuri seara la protestul angajatilor din industria HoReCa din Piata Victoriei, a declarat Ninel Danila, patronul unui restaurant din Capitala si unul dintre initiatorii actiunii, informeaza Agerpres.El a motivat prin faptul ca au fost destul de multe…

- Peste 2.500 de persoane sunt asteptate miercuri seara la protestul angajatilor din industria HoReCa din Piata Victoriei, a declarat, pentru AGERPRES, Ninel Danila, patronul unui restaurant din Capitala si unul dintre initiatorii actiunii. El a motivat prin faptul ca au fost destul de multe…

- "Protestam pentru incriminarea HoReCa pentru raspandirea Covid. Credem in existenta acestui virus, intelegem gravitatea lucrurilor, dar nu putem sa fim de acord cu rezolvarea lucrurilor cu jumatati de masura sau fara o analiza argumentata a focarelor de infectie", scriu organizatorii pe pagina de…

- Angajatii din industria HoReCa s-au mobilizat pe Facebook pentru a protesta miercuri seara, incepand cu ora 20:00, in Piata Victoriei, fata de restrictiile impuse de autoritati in Capitala si in judetul Ilfov.Potrivit anuntului postat pe reteaua de socializare, la protest si-au anuntat prezenta…