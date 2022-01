Protest în Piața Mare din Sibiu Protest in Piața Mare din Sibiu Foto: Carmen Vulcan Aproximativ 20 de lucratori în industria spectacolelor au participat la un protest în Piața Mare din centrul istoric al Sibiului, pe care l-au numit Ziua Culturii Invizibile. Nemulțumirea lor este ca , în cei doi ani de pandemie , industria culturala româneasca a fost printre cele mai afectate sectoare , iar pierderile suferite de cei care activeaza în acest domeniu au fost foarte mari. Ei le cer autoritaților masuri compensatorii și predictibilitate astfel încât sa își poata desfașura… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

