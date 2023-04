Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri si vor fi transmise pentru dezbatere si adoptare in Parlament, in procedura de urgenta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Ministrul educației a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca proiectele au toate…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, vine la Ora Guvernului in plenul Senatului, miercuri, la solicitarea grupului parlamentar al USR. Potrivit programului de lucru al Senatului, Ligia Deca, ministrul Educatiei este așteptata la 11.30 la Ora Guvernului, in plen. ”Victorie! Ligia Deca vine, in sfarsit, la…

- Dupa ce a anunțat in urma cu aproape o luna ca a avizat structura anului școlar 2023-2024, ministrul Educației, Ligia Deca, s-a razgandit și transmite ca va da doua zile de vacanța la finalul lunii aprilie, pentru a lega o perioada de 7 zile libere, impreuna cu zilele in care oricum nu se lucreaza din…

- PSD și PNL nu au ajuns la un consens in ceea ce privește noile legi ale Educației, susțin surse politice pentru HotNews.ro. Social democrații vor modificarea proiectului propus de ministrul Educației, Ligia Deca, in Parlament. Potrivit sursei citate, social democrații au cerut: -menținerea liceelor…

- USR a depus o solicitare prin care ministrul Educatiei sa vina la „Ora Guvernului” in plenul din 1 martie al Senatului, de la ora 11.30, pentru a oferi explicatii cu privire la situatia legilor Educatiei. Liderul senatorilor USR Radu Mihail considera ca este inacceptabil felul in care Ligia Deca amana…

- Liderul senatorilor USR, Radu Mihail i-a cerut demisia, miercuri in plen, ministrului Catalin Predoiu, ”pentru binele justitiei din Romania”. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a participat miercuri, in plenul Senatului, unde a fost chemat de USR la „Ora Guvernului” pentru a da explicații cu privire…

- Vicepreședintele PSD Vasile Dincu va cere demisia ministrului Educației, daca Ligia Deca nu va reveni asupra deciziei de a-i lua atribuțiile secretarului de stat din minister, care a criticat proiectul noilor legi ale Educației. Miercuri, Florin Lixandru, secretar de stat in ministerul condus de Ligia…

- Prim-vicepreședintele PSD, Vasile Dincu, a cerut partenerilor de colaiție care participa la dezbaterile asupra proiectului noilor legi ale Educației sa amane termenul de 15 februarie pentru finalizare, deoarece „noile legi au nevoie de o serioasa revizie și de consultari cu mediile educaționale”. Vasile…