Protest în Grecia: 25 de persoane au fost arestate, după violențele de lângă Parlament 25 de persoane au fost arestate de poliție în urma protestului antivaccinare care a degenerat în violențe de strada, sâmbata, în Atena, relateaza Ekathimerini.



Potrivit poliției, în jur de 4.500 de oameni au marșaluit sâmbata seara împotriva deciziei guvernului de a impune vaccinarea obligatorie pentru cadrele medicale. În jur de o treime dintre manifestanți au ramas în strada la finalul marșului, în Piața Syntagma, în fața parlamentului din capitala Greciei.



Poliția a intervenit pentru evacuarea acestora și reluarea…

Sursa articol: hotnews.ro

