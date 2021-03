Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii condamna "derapajele" de limbaj din spatiul public in urma deciziei Tribunalului Bucuresti prin care a respins solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul "10 august", apreciind ca acestea…

- Tribunalul susține ca decizia a fost luata „pe baza dispozitiilor legale incidente cauzei si pe baza probatoriului administrat pe parcursul fazelor procesuale specifice, nu pe baza de emotii si sentimente”. Tribunalul București spune ca, in pronuntarea solutiilor, judecatorii sunt independenti si se…

- Președintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la prezentarea bilanțului pe 2020 a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). La prezentarea raportului de acum doi ani, președintele Klaus Iohannis spune ca justiția din Romania a fost supusa in ultimii ani unor incercari de subordonare fața de politic.…

- Mai multe grupuri si asociatii civice au anuntat ca vor organiza miercuri, in fata Tribunalului Bucuresti, un protest in legatura cu decizia acestei instante de a nu redeschide ancheta in dosarul ’10 august’. De asemenea, reprezentantii asociatiilor civice anunta ca vor da Romania in judecata la CEDO.…

- Europarlamentul PNTCD Cristian Terhes critica reactiile din PNL si USR dupa decizia Tribunalului Bucuresti de a respinge cererea DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in dosarul care viza violentele de la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei. Terhes compara pozitiile liderilor politici…

- Decizia de a nu redeschide Dosarul 10 august nu este finalitatea pe care o așteptau oamenii care au fost în Piața Victoriei, au avut de suferit și știu pe pielea lor ce s-a întâmplat acolo, afirma liderul USR-PLUS, Dacian Cioloș. El spune ca, dincolo de responsabilitatile penale, o…

- Tribunalul Bucuresti a respins marti solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul „10 august”, iar decizia instanței este definitiva, anunța Agerpres. Practic, foștii șefi ai Jandarmeriei care au coordonat intervenția din Piața Victoriei in timpul…

- Un barbat a fost prins de poliție in timp ce vindea droguri in București. Traficantul și cel care a cumparat droguri de la acesta au fost trimiși in judecata sub control judiciar. Barbatul a fost prins in apropierea unui restaurant din București in timp ce vindea cocaina in valoare de peste 1.000 de…