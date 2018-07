Stiri pe aceeasi tema

- Un iesean in varsta de 43 de ani, din cartierul Tudor Vladimirescu, a ajuns ieri la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi dupa ce aburul fierbinte, din cate presupun medicii, de la o oala de apa de pe aragaz aflata sub presiune, i-a provocat arsuri pe 20- din suprafata…

- Ieseanca se afla pe bancheta din spate, in partea stanga a masinii, cand a avut loc coliziunea, astfel ca s-a ales cu un traumatism la nivelul capului si o contuzie la nivelul coloanei si a zonei dorsale. Aceasta s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din…

- Barbatul se afla pe trecerea de pietoni cand a fost lovit de o masina, provocandu-i mai multe traumatisme care au necesitat aducerea la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. In urma observatiilor, s-a constatat ca acesta are o contuzie la nivel toraco-abdominal,…

- Barbatul a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi, unde in urma investigatiilor s-a constatat ca acesta a ingerat in mod voit corpi straini din metal, care s-au dovedit a fi linguri, si mai multe pastile. „Pacientul in varsta de 20 de ani a ajuns in UPU in…

- Barbatul in varsta de 32 de ani a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu mai multe rani, iar in urma investigatiilor s-a constatat ca are o fractura a antebratului si a pumnului stang, o fractura la nivelul tibiei si o contuzie a coloanei cervicale.…

- Aceasta a fost transportata la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon“ din Iasi, de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, in urma unui apel de urgenta. Dupa observatii, s-a constatat ca lichidul fierbinte i-a provocat o arsura pe fata, gat si umar. „Pacienta…

- Un elicopter SMURD de la Galati a fost trimis sa preia una dintre victimele exploziei de la exploatatia forestiera din comuna Asau, judetul Bacau. "In zona s-au trimis elicopterele SMURD Iasi si Bacau. Pacientii, doi barbati, vor fi adusi la Iasi, unul cu amputatie completa si incompleta a ambelor maini…

- Ziua mondiala a hemofiliei, 17 aprilie, gaseste centrul medical Iasi intr-un moment de criza: bolnavii diagnosticati cu hemofilie se plang ca nu au acces la tratament de aproape patru luni, in conditiile in care CJAS Iasi arata ca a alocat Spitalului „Sfantul Spiridon" peste 8 milioane de lei pentru…