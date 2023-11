Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Partidului Șansa au protestat la sediul PAS, in timpul briefingului de presa susținut de liderul formațiuniii, Igor Grosu și candidatul la funcția de primar de Chișinau, Lilian Carp.

- Partidul Acțiune și Solidaritate a susținut o conferința de presa, dupa inchiderea secțiilor de votare. In fața presei au vorbit seful Legislativului, Igor Grosu și candidatul formațiunii la Primaria Chișinau, Lilian Carp

- Persoanele care vor urca in stare de ebrietate la volan risca nu doar pedeapsa sub forma de munca neremunerata in folosul comunitații, dar și inchisoare. Un proiect de modificare a Codului penal a fost inregistrat la Parlament de un grup de deputați PAS. Daca la moment, legislația prevede ca „conducerea…

- Deputații s-au intrunit astazi in ședința plenara. Deputații au aprobat cele 17 proiecte de pe ordinea de zi. Totodata, la inceputul sesiunii Igor Grosu a anunțat PG a cerut ridicarea imunitații mai multor deputați. Este vorba despre Irina Lozavan și Alexandr Nesterovschi.

- Ana Revenco, care, potrivit deputatului PAS Lilian Carp, a demisionat de la Ministerul de Interne din cauza atacului la Aeroport, va reveni in curind intr-o noua funcție in instituție de stat, spune președintele Parlamentului, Igor Grosu. Declarațiile au fost facute in cadrul unei emisiuni televizate…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis miercuri un mesaj adresat cu prilejul Duminicii migrantilor romaniDuminicii migrantilor romani (20 august), in care ii indeamna pe romanii care traiesc departe de tara sa ramana permanent in contact cu cei dragi ramasi acasa. „In aceasta duminica…

- Ministerul Afacerilor Externe a venit, vineri, cu primele precizari in cazul celor șapte cetateni romani, suporteri ai echipei de fotbal Petrolul Ploiești, care au fost reținuți joi in Grecia. Potrivit MAE, la nivelul oficiului consular a fost receptionata o solicitare de asistenta consulara din partea…

- Persoanele care au ramas fara un loc de munca pot beneficia de ajutor de șomaj. Acesta se acorda in baza cererii de inregistrare a statutului de șomer depuse la subdiviziunea teritoriala pentru ocuparea fortei de munca (STOFM). Potrivit Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca (ANOFM), ajutorul…