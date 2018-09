Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii de la Penitenciarul Poarta Alba participa duminica, 16 septembrie 2018, la o actiune de pichetare a Penitenciarului Poarta Alba.Actiunea se petrece in cadrul celorlalte actiuni de protest declantate la nivel national de catre Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.…

- Peste 40 de angajați ai Penitenciarului Poarta Alba protesteaza, duminica dimineața, in fața instituției, cerand, printre altele, eliminarea discriminarilor salariale, imbunatațirea condițiilor de lucru și plata orelor suplimentare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Protestatarii s-au strans,…

- Angajatii de la Penitenciarul Poarta Alba, care sunt membri ai Sindicatului National SINPEN 2016 Constanta, vor participa duminica, 16 septembrie 2018, la o actiune de pichetare a Penitenciarului Poarta Alba.

- Potrivit sindicaliștilor, saptamana de lucru de patru zile, fara reducerea salariilor, va deveni realitate inainte de sfarșitul secolului, pe masura ce tehnologia crește productivitatea și reduce timpul pe care angajații trebuie sa il petreaca la birou. “In secolul 19, sindicatele au luptat pentru…

- Saptamana de lucru de patru zile și weekendul de trei zile ar trebui sa devina regula in viitorul apropiat, susțin sindicatele din Marea Britanie, bazandu-se pe faptul ca tehnologia crește productivitatea, scrie Euronews. Potrivit sindicaliștilor, săptămâna de lucru de patru zile,…

- Angajatii din penitenciare incep de vineri greva japoneza, in semn de protest fata de lipsa de interes a autoritatilor pentru solutionarea problemelor. Presa este invitata sa mearga vineri in cele 31 de penitenciare in care functioneaza sindicate afiliate la Federatia Sindicatelor din Administratia…

- Deși programul legal de lucru este de 40 de ore pe saptamana in majoritatatea țarilor dezvoltate, statisticile arata ca in multe dintre ele angajații depașesc cu mult acest interval. Dar acest lucru nu se traduce automat prin productivitate mai mare, din contra, sunt situații in care cu cat angajații…

- Compania neozeelandeza care a atras atentia presei internationale la inceputul anului dupa ce a anuntat ca va testa saptamana de lucru de patru zile declara experimentul de doua luni un succes si ia in considerare permanentizarea programului scurt. Conform rezultatelor anuntate recent de Perpetual…