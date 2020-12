Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu, presedintele ales al Republicii Moldova, i-a indemnat din nou pe cetatenii republicii sa iasa in strada, pentru un nou protest care va fi organizat duminica. Ea a criticat proiectele de lege votate joi in parlamentul de la Chisinau, in special cel ce prevede trecerea Serviciului de Informatii…

- ​Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova a fost trecut din nou din subordinea Președinției în cea a Parlamentului. Potrivit presei de la Chișinau, un proiect de lege a fost adoptat în acest sens, joi, fiind votat de 51 de deputați.Astfel, președinta-aleasa…

- Igor Dodon si-a dus planul la bun sfarsit. Presedintele ales, Maia Sandu, va avea atributii mai restranse, dupa ce deputatii socialisti, cei din grupul Pentru Moldova si cei din Partidul Sor au votat pentru transferarea Serviciului de Informatii si Securitate din subordinea Presedintiei, in subordinea…

- CHIȘINAU, 3 dec — Sputnik. Ședința plenara a Parlamentului a fost suspendata dupa ce deputații PAS și PPDA au blocat tribuna centrala și l-au impiedicat pe ministrul Finanțelor, Sergiu Pușcuța, sa prezinte proiectul politicii fiscale și vamale. Parlamentarii care blocheaza tribuna au cerut…

- Sute de oameni s-au adunat in fata Parlamentului de la Chisinau joi, 3 decembrie, la solicitarea presedintelui ales, Maia Sandu. Manifestantii protesteaza fata de initiativa deputatilor lui Igor Dodon prin care se doreste reducerea atributiilor noului presedinte. Mai exact, socialistii vor sa transfere…

- Sute de moldoveni protesteaza, joi dimineața, în fața Parlamentului de la Chișinau, în condițiile în care acesta dezbate un proiect de lege ce trece serviciul național de informații de sub autoritatea președintelui sub cea a Legislativului.Manifestanții scandeaza „Jos…