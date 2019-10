Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, la inceputul ședinței Colegiului Național al PMP, ca intreaga conducere a partidului trebuie sa analizeze cu maxima seriozitate solicitarea PNL de a acorda votul de incredere guvernului Orban și a explicat ca discuțiile purtate pana acum au ajuns intr-un…

- Presedintele Ligii Alesilor Locali liberali, Gheorghe Flutur, sustine ca este nevoie de o redefinire a notiunii de dezvoltare locala, acuzand ca guvernul social-democrat ia masuri fara a se consulta cu reprezentantii comunitatilor locale si ca ceea ce s-a intamplat pana acum a fost o finantare a…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca a citit programul de guvernare al PNL și a concluzionat ca liberalii iși pregatesc terenul pentru taierea salariilor.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project ”Exact…

- Judecatoarele CCR Livia Stanciu și Simina Tanasescu considera, intr-o opinie concurenta la decizia de neconsituționalitate privinde modificarile aduse Codului Penal, ca dezbaterea parlamentara a proiectului de lege, in aceeași zi cu votul, a fost "dusa in derizoriu" și a reprezentat un "simulacru",…

- Propunerea de ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloș este directorul Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, funcție pe care o ocupa din 2017. Anterior a fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale și in cel al Transporturilor dar și director responsabil de fonduri europene.Citește…

- Liderul Pro Romania sustine ca dorinta lui Klaus Iohannis este sa intre in turul doi cu Dancila, pentru ca o bate fara probleme. “Dan Barna are picioarele slabe. Nu statea pe propriile lui cunostinte, pe experienta politica. A intrat in jocul asta, s-a lacomit ca poate se impiedica Iohannis pe scari,…

- 'Avem un premier desemnat fara termen, in persoana domnului Orban. Este o situație de nedescris cu un Guvern interimar, care nici nu poate sa plece, nu poate sa faca nici macar bugetul pe anul viitor. De acest fapt va fi vinovat domnul președinte pentru ca și-a asumat victoria. A vrut o Romanie fara…

- Consultarile la Palatul Cotroceni vor incepe, la ora 11,00, cu delegatia PNL, urmand ca apoi seful statului sa se consulte cu reprezentantii USR - ora 11,30, ai UDMR - ora 12,00, ai PMP - ora 12,30, cu delegatia grupului parlamentar Pro Europa - ora 13,00, cu cei de la ALDE - ora 13,30, cu reprezentantii…