- Sindicatele din industria de Aparare din cadrul CNS Cartel ALFA și BNS vor protesta, pe 15 și 16 mai, in Piața Victoriei, fața de problemele cu care domeniul se confrunta, cum ar fi deficitul de personal și lipsa investițiilor.

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…

- Cateva mii de angajati din sanatate s-au strans in fata Guvernului. Oamenii au venit din toate colturile tarii pentru a protesta și a trasmite un avertisment guvernanților, dupa scaderea salariului net si plafonarea sporurilor. Politia a restrictionat circulatia rutiera in Piata Victoriei.

- Sute de angajati CFR protesteaza din nou in fata Ministerului Transporturilor din Capitala, luni dimineata, cerand aprobarea Statutului personalului feroviar, investitii pentru reabilitarea infrastructurii feroviare si achizitia de material rulant nou, precum si adoptarea unor solutii pentru evitarea…

- Sindicalistii din cadrul Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial Vagoane si cei din Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania anunta ca picheteaza, vineri, de la ora 10.00, Ministerul Transporturilor de unde vor pleca in mars catre sediul Guvernului. Sindicalistii cer…