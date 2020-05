Potrivit purtatorului de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Alexandru Iacob, adunarea publica este ilegala, insa Jandarmeria incearca sa gestioneze situatia fara a avea incidente. Acesta este primul protest din Romania de la impunerea starii de urgența cauzata de pandemia de SARS-CoV-2, insa participanții nu și-au luat prea mari masuri de protecție. Ei scandeaza, huiduie, agita steaguri […] The post Protest in fața Guvernului! Jandarmeria nu-și dorește contact fizic cu participanții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .