- La Curtea de Apel Bucuresti au fost aduse, vineri, portretele oamenilor care au murit in tragedia din clubul Colectiv, in semn de protest. Organizatorii au vrut sa traga un semnal de alarma in privinta evolutiei acestui dosar in instanta.

- Peste doar cateva zile se vor afla caștigatorii celei de-a 93-a ediție a Premiilor Oscar , cel mai prestigios eveniment din industria cinematografica globala. Premiile Academiei Americane de Film vor fi acordate in cadrul unei ceremonii organizate in condiții speciale, din cauza contextului global aparte.…

- Un protest a fost organizat, luni, in fata Guvernului, de mai multe organizatii non-guvernamentale pentru a semnaliza felul in care criza social-economica afecteaza disproportionat femeile. Organizatorii evenimentului avertizeaza ca in pandemie numarul femeilor somere a crescut cu 7%, in timp ce numarul…

- BUCUREȘTI, 7 mar – Sputnik. Alianța Parinților, impreuna cu Asociațiile Pro Consumatori, Medici pentru Consimțamant Informat, Neam Unit și Pro Decizii Informate, organizeaza astazi de la ora 15.00, in București, in Parcul Izvor de langa Parlament, un protest impotriva vaccinarii obligatorii.…

- Un cerb care traverseaza un drum montan a fost filmat de angajații unui ocol silvic din județul Suceava. Oamenii se aflau intr-o acțiune de monitorizare a faunei in momentul in care s-au intalnit cu animalul. Padurea in care s-a produs intalnirea oamenilor cu cerbul este administrata de Regia…

- Doi copii au murit, sambata, intr-un accident in Bucuresti. Tragedia s-a produs pe o strada din nordul Capitalei, in cartierul Andronache din Bucuresti, dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a ricosat pe trotuar. Victimele au fost transportate la spital, insa nu au putut…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, susține ca actualul Guvern se comporta de parca in fiecare zi ar fi 1 Aprilie și lanseaza cate o noua minciuna. Citește și: VIDEO 18+ Imagini cu femeia care pica de la etajul 6 al unui bloc, pentru a scapa din flacari ”Pentru actualul guvern, in…