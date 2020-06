Protest în curtea Salubriserv Aproximativ 400 de angajati ai companiei de salubritate din Targu Mures, SC Salubriserv SA, au protestat, marti, in curtea societatii, aratand ca sunt pe punctul de a-si pierde locurile de munca, intrucat contractul cu municipalitatea a expirat, iar serviciul a fost delegat altei societati, pe o perioada de tranzit pana la reluarea licitatiei in cadrul … Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

