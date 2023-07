Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persane au participat joi in Piata Victoriei din Capitala la un protest organizat de Declic si organizatia Coruptia Ucide. Manifestiantii au scandat pentru demisia Gabrielei Firea din functia de ministru al Familiei, in urma scandalurilor legate de caminele pentru varstnici.

- Zeci de persoane s-au strans sa protesteze in Piața Victoriei din Capitala. Oamenii ii cer demisia Gabrielei Firea, in contextul scandalului legat de caminele groazei, chiar de ziua ei. Pe de alta parte, ministrul Familiei, Gabriela Firea, susține ca este victima unei campanii de denigrare impotriva…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” organizeaza, joi, un protest in Bucuresti. Sunt anunțate un miting in Piata Victoriei si un mars pe strazile Capitalei. „Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania (organizație sindicala reprezentativa la nivelul sectorului Sanatate) anunța organizarea Mitingului…

- Se anunța un protest de amploare, miercuri, in București. Trei mari federații sindicale din invațamant organizeaza in aceasta a treia zi a saptamanii un mars de protest, cu pornire din Piata Victoriei – in apropierea sediului Guvernului. Marșul se va incheia in fata Palatului Parlamentului. Conform…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” si Federatia Nationala Sindicala „Alma Mater” anunța organizarea unui mars de protest, miercuri, pe traseul Piata Victoriei - Palatului Parlamentului, la care sunt asteptati 15.000 de participanti.