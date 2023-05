Protest în capitală: Cîțiva activiști au fost escortați la sediul Poliției 27 de persoane cu comportament suspect au fost conduse la sediile Poliției pentru identificare și documentare. Anunțul a fost facut de poliție la nici jumatate de ora de la inceperea oficiala a protestului antiguvernamental organizat de Mișcarea Pentru Popor (MPP). {{677898}}„Patru dintre cele 27 de persoane au declarat oamenilor legii ca au venit la intrunire pentru a fi remunerate”, scrie Citeste articolul mai departe pe noi.md…

