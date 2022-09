Stiri pe aceeasi tema

- Susținatorii Extinction Rebellion au intrat in camera de dezbateri a Camerei Comunelor și s-au suprapus in jurul scaunului președintelui Camerei, a anunțat vineri grupul pe contul sau de Twitter, relateaza Reuters . Aceștia au postat o fotografie cu cinci persoane in interiorul Camerei ținand bannere…

- In centrul comercial Harrods, din Londra, un grup de activiști vegani a desfașurat un act de protest ieșit din comun. Activiștii au turnat sticle intregi de lapte pe podeaua magazinului, fapta acestora starnind numeroase discutii. Actiunea de protest a fost organizata de grupul de activisti „Animal…

- Un grup de activiști de mediu au umplut cu ciment gaurile unui teren de golf in sudul Franței, in semn de protest ca terenurile de golf au fost exceptate de la masura raționalizarii apei, in contextul secetei severe, scrie BBC.

- Un barbat a afisat un banner cu mesajul ”Transilvania, pamant romanesc!”, sambata, in timpul discursului premierului ungar Viktor Orban, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad. ”Transilvania, pamant romanesc!”, sambata, in timpul discursului premierului ungar Viktor Orban, la Universitatea de Vara…

- Parlamentul a aprobat, in prima lectura, proiectul de modificare a Legii privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substanțe periculoase, inaintat cu titlul de inițiativa legislativa de vicepreședintele Comisiei mediu și dezvoltare regionala, Ina Coșeru. Modificarile propuse clarifica…

- La aeroportul Heathrow din Londra, haosul a devenit atat de intens – intre cozile interminabile de la securitate, intarzierile și anularile de zboruri și numarul prea mic de persoane care se ocupa de bagaje – incat conducerea a luat masura drastica de a limita vanzarile de bilete de avion. Poate ca…

- Companiile aeriene s-au straduit sambata sa livreze bagajele pasagerilor din intreaga lume, dupa ce o defectiune tehnica a blocat cel putin 1.500 de bagaje pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, cea mai recenta dintre numeroasele incurcaturi care au afectat calatorii in aceasta vara. Sistemul de…

- Cea mai mare greva feroviara din ultimii 30 de ani a inceput marți in Marea Britanie. Zeci de mii de angajați protesteaza fața de salariile pe care le considera mici și cer condiții mai bune de munca. Greva ar putea deschide calea pentru o acțiune sindicala pe scara larga in intreaga economie in lunile…