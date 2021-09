Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au impus restricții in comuna Feleacu din județul Cluj din cauza creșterii numarului de cazuri noi de COVID 19. Este cea de-a doua localitate in care se iau masuri antipandemice in ultima saptamana.

- Incepand de luni, 16 august, intra in vigoare prevederile Hotararii CNESP, aprobate astazi. Acestea conțin și restricții privind accesul in instituțiile de alimentație publica in spații inchise, teatre, muzee, cinematografe, biblioteci, zone de agreement, accesul la festivitați, evenimente in masa,…

- Potrivit medicului, autoritațile trebuie sa țina cont acum in strategia de vaccinare de faptul ca trebuie sa se adreseze persoanelor indecise, nu antivacciniștilor. Popovici a atras atenția despre faptul ca rata de vaccinare este la un nivel redus și, in acest context, implicarea Patriarhiei ar ajuta.”Trebuie…

- Thailanda vrea sa introduca noi restrictii din cauza numarului mare de decese provocate de tulpiniile Alpha și Delta ale virusului SARS-CoV-2. In aceasta țara a fost deja instituit un lockdown parția...

- Slovenia impunse restricții mai severe la intrarea in tara din cauza noilor tulpini de COVID-19, scrie DPA. Din 15 iulie, turiștii vor trebui sa faca dovada vaccinarii, ca au trecut prin boala sau...

- Romania a reusit, pana acum, sa vaccineze peste 4,5 milioane de oameni cu ambele doze de ser anti-Covid. Specialistii considera acest numar un esec. De ce? Pentru ca populatia de la sate si indecisii, in general, n-au fost convinsi de statul roman sa se imunizeze. Dr. Radu Tincu a subliniat ca nu poate…

- Operatorul aerian irlandez Ryanair da in judecata Marea Britanie, in speranta relaxarii restrictiilor pentru Covid-19 care pun in pericol sezonul vacantei de vara, transmite Reuters. Ryanair s-a asociat cu Manchester Airports Group (MAG) pentru a depune joi o reclamatie la Curtea Suprea din…