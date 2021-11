Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane participa duminica, 7 noiembrie, la un protest organizat in Piata Universitatii din Bucuresti. Manifestanții se pronunța impotriva vaccinarii obligatorii si a certificatului verde, au ocupat carosabilul și au blocat circulația pe bulevardul Nicolae Balcescu, a confirmat Jandarmeria…

