Stiri pe aceeasi tema

- Sloganul „Nu am aer”, devenit un simbol al luptei impotriva indiferenței in spitalele din Romania, a fost afișat in tribune la FCU Craiova - Rapid, meci din runda cu numarul 7 a Superligii. Alexandra, o tanara din Botoșani, in varsta 25 de ani, a murit in spital, dupa ce cu o noapte inainte acuzase…

- AUR se agața iar de vaccinarea obligatorie pentru a caștiga electorat. Partidul lui George Simion organizeaza astazi un protest in fața ministerului Sanatații. Asta deși Alexandru Rafila a explicat ca vaccinul nu este și nu va fi obligatoriu. Cu toate acestea, noua tulpina COVID se raspandește tot mai…

- Un fost lucrator in domeniul ingrijirii copiilor a fost acuzat de peste 1.600 de infractiuni de abuz asupra copiilor - inclusiv viol - impotriva a 91 de fetite la o duzina de centre de educatie timpurie din Brisbane, Sydney si de peste mari si tari in decursul unei perioade de 15 ani, transmite The…

- Capul lui Dumitru Alaiba, in furca. Un nou protest al foștilor deținatori de patenta de intreprinzator in fața Parlamentului. {{689025}}Ei cer sa li se permita in continuare sa activeze in baza patentei, care a fost interzisa din 1 iulie. Ministrul Economiei Dumitru Alaiba a declarat recent ca nu se…

- Tinerii spanioli ar putea primi cate 20.000 de euro dupa ce implinesc varsta de 18 ani, suma care sa fie cheltuita pentru studii, formare profesionala sau deschiderea unei afaceri, relateaza The Guardian. Masura a fost propusa de ministrul Muncii, yolanda Diazm ca parte a unui progam de combatere a…

- Decizie de ultima ora, in ceea ce priveste soarta Bisericii Izvorul Tamaduirii din Constanta. In urma cu putin timp, judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis sa respinga defintiv apelurile formulate de catre Parohia Izvorul Tamaduirii si Arhiepiscopia Tomisului.Iata solutia: Tribunalul Constanta…

- Coreea de Sud este una dintre țarile cu cele mai lungi ore de lucru din lumea industrializata, relateaza The Guardian. Acest lucru este adesea vazut ca o moștenire a creșterii sale economice remarcabile.