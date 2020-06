Protest impresionant împotriva tăierilor ilegale de păduri Incepand cu ora 12 la Radauti se desfasoara un protest impresionant impotriva taierilor ilegale de paduri. Participantii, dotati steaguri tricolore, au venit din toata Romania ca sa ceara exploatarea sustenabila a resurselor naturale ale tarii. In Romania se taie anual peste 31 milioane de metri cubi de lemn din care mai mult de 20 de […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

