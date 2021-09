Protest impotriva statuii baronului Brukenthal, care a fost inaugurata in municipiul Sibiu. La acest protest au participat pana la 200 de persoane care s-au adunat in Piata Mare din orașul Sibiu. Acțiunea de protest s-a defașurat in dupa-amiaza zilei de sambata, 18 septembrie 2021. Baronul Samuel von Brukenthal a fost guvernator al Transilvaniei in timpul rascoalei din anul 1784, condusa de Horea, Closca si Crisan. Potrivit celor mai multe surse istorice, Bruckenthal a ordonat reprimarea rascoalei și uciderea, prin tortura, a capilor acesteia. The post Protest impotriva statuii baronului Brukenthal…