Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci, poate chiar peste o suta de aradeni sunt așteptați sa se adune in aceasta dupa-masa pe platoul din fața Palatului Administrativ din Arad, luand parte la protestul „Vrem Europa, nu dictatura!”. Protestul este programat sa se desfașoare intre orele 18-20, mobilizarea participanților fiind…

- Apelul la protest a fost facut pe Facebook, pe paginile ”Vrem Europa, nu Dictatura”, de comunitațile civice Corupția Ucide, Rezistența, Insistam, Reset, Inițiativa Romania, Acțiunea Civica Galați, Declic, Uniți Salvam, Umbrela Anticorupție Cluj și Aradul Civic. Organizatorii…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in…

- "De la preluarea guvernarii, coalitia PSD-ALDE nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala, ci a avut doua prioritati: sa isi salveze de inchisoare VIP-urile cu dosare penale si sa instaureze in Romania un regim in care forta legii si democratia sunt strivite de forta institutiilor…

- Angajatii CFR SA au colectat peste 500.000 de kilograme de deseuri menajere in cadrul campaniei “O cale ferata curata “, desfasurata anual pe intreaga retea feroviara, au anuntat reprezentantii CFR SA intr-o postare pe pagina de Facebook a companiei, informeaza AGERPRES . “Angajatii Sucursalelor CF…

- SUBWAY® Romania, partea a celui mai mare lanț de restaurante cu servire rapida din lume, lanseaza, pe 24 aprilie, o campanie naționala de donare de sange. In Romania mai puțin de 2% din populație doneaza in mod benevol sange. De aceea, pentru al doilea an la rand, Subway iși indeamna clienții sa…

- Cu aplicatia de e‑hailing Clever Taxi App aveti acces la cel mai mare numar de soferi de taxi intr‑un singur loc, deci puteti gasi in scurt timp o masina. Puteti folosi aplicatia chiar si atunci cand calatoriti prin tara pentru ca este valabila in 20 de orase din Romania. Puteti chema un taxi in: Iasi,…