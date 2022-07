Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu, ministrul apararii nationale, a declarat marti seara, ca nu exista pericolul ca Romania sa fie atacata si ca "oamenii pot merge linistiti la mare vara aceasta". Declaratiile au fost facute in contextul in care mai multe rachete folosite in razboiul dintre Rusia si Ucraina au aterizat la…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii Naționale, a declarat marți seara, in contextul in care mai multe rachete folosite in razboiul dintre Rusia și Ucraina au aterizat la cațiva kilometri departare de malul brațului Chilia, in Marea Neagra, ca nu exista pericolul ca Romania sa fie atacata și ca „oamenii…

- Africa este „ostatica” a invaziei ruse in Ucraina, care este la originea puternicelor tensiuni de pe piata cerealelor menite exportului pe continent, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. „Africa este ostatica celor care au inceput razboiul impotriva statului nostru”,…

- O adolescenta a fost arestata in Ucraina și risca sa fie condamnata la inchisoare pe viața, dupa ce a fost prinsa ca le spunea rușilor pozițiile soldaților și ale echipamentelor militare ale armatei ucrainene, relateaza portalul Procuraturii Generale din Ucraina, noteaza libertatea.ro. Fata de 18 ani…

- Ministrii de externe din G7 au promis sa consolideze izolarea economica si politica a Rusiei, sa continue sa furnizeze arme Ucrainei si sa abordeze ceea ce ministrul german de externe a descris drept un „razboi al graului” purtat de Moscova. La intalnirea ce a avut loc la un castel vechi de 400 de ani…

- Ucrainenii stramutați din casele lor au stat la cozi lungi in fața unei biserici marți (3 mai) pentru a primi saci cu ajutoare alimentare, iar aceștia acum se adapostesc in centrul orașului Dnipro. O mulțime mare, inclusiv mulți oameni in varsta, s-a adunat in timp ce biserica se pregatea sa-și deschida…

- Peste un milion de persoane au fost evacuate din Ucraina in Rusia incepand cu 24 februarie, a afirmat ministrul rus de externe Serghei Lavrov in declaratii publicate sambata dimineata, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…