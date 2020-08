Protest gigantic, în Belarus, împotriva unui lider sfidător (NYT) Zeci de mii de oameni s-au adunat duminica la Minsk in protestul lor cel mai mare impotriva președintelui Aleksandr Lukașenko, scrie New York Times. Pare a fi cel mai mare protest din istoria Belarusului, fosta republica sovietica pe care Lukashenko a condus-o din 1994. Prezența uriașa a aratat ca liderul autocratic demult nu a reușit […] The post Protest gigantic, in Belarus, impotriva unui lider sfidator (NYT) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

