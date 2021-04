Protest față de lipsa finanțării pentru autostrăzile Moldovei Protest fața de lipsa finanțarii pentru autostrazile Moldovei Foto: Arhiva Protest fața de lipsa finanțarii pentru autostrazile Moldovei, la Cristești, localitate aflata la granița județelor Iași și Neamț. Mitingul reunește participanții din aproape toate județele din regiunea de nord-est. De la Iași, reprezentanții asociațiilor care militeaza pentru A7 și A8 au plecat cu coloana de aproape 100 de mașini.

Reporter: Activistii care militeaza pentru construirea autostrazilor Moldovei spun ca realizarea acestor proiecte este pusa în pericol de lipsa finanțarii… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii din Moldova organizeaza, sambata, un marș, pentru construirea Autostrazii A8, Iași-Targu Mureș. Intalnirea este programata pentru ora 12:00, in localitatea Cristești, din județul Iași. „I-am cerut proiectantului sa prioritizeze tronsonul dintre Targu Frumos și Lețcani. Moldova a așteptat suficient…

- Reprezentanti ai asociatiilor civice, ai mediului de afaceri, ai agricultorilor, transportatorilor, sau simpli cetateni din municipiul Iasi participa sambata la un protest motorizat in localitatea Cristesti, aflata la limita cu judetul Neamt. Marsul motorizat este organizat de asociatiile „Impreuna…

- Contractul de proiectare a Autostrazii Unirii precum si contractul pentru reabilitarea Podului peste Bratul Borcea, au fost semnate joi, a anuntat pe Facebook ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "S-a semnat contractul pentru proiectarea completa (studiu de fezabilitate + proiect tehnic) a Autostrazii…

- Contract de proiectare completa semnat pentru ultimul lot din A 8 25 de luni va dura proiectarea completa a tronsonului Târgu Neamt- Iasi Ungheni de pe A 8 Autostrada Unirii, contractul fiind semnat astazi, pentru 58 de milioane lei, finantare europeana. Practic, dupa semnarea contractului…

- Autostrada Unirii A 8: Asociatiile civice din Moldova anunta noi proteste FOTO Studii Geotehnice pentru Studiul de Fezabilitate A7. SURSA FOTO: CNAIR Asociatiile civice din Moldova anunta proteste la începutul lunii viitoare ca urmare a întârzierilor repetate în derularea…

- Ministerul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat marți ca studiul de fezabilitate pentru tronsonul Ploiești-Buzau din Autostrada A7 a fost finalizat, iar licitația pentru execuția acestui sector va avea loc in luna mai. „Sunt gata studiul geotehnic și cel de fezabilitate pentru tronsonul Ploiești-Buzau…

- Castigatorul licitatiei pentru realizarea proiectarii sectorului Targu Neamt – Iasi – Ungheni al Autostrazii Unirii (A8) va fi desemnat in aceasta saptamana, a anuntat marti ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. ‘O piatra de hotar pentru Autostrada Unirii, sectorul principal…

- Studiul de Fezabilitate pe Autostrada „Unirii" A8, pe sectorul Tg. Mureș – Tg. Neamț ar trebui sa fie gata in acest an. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat recent ca iși dorește scoaterea la licitație in 2021 a capetelor – Tg. Mureș – Miercurea Nirajului (23km) și Tg. Neamț – Moțca/DN2…