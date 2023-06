Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate de milion de polonezi au iesit in strata, duminica, la Varsovia, pentru a manifesta impotriva guvernului nationalist populist la putere, cu cateva luni inainte de alegerile legislative, au anuntat organizatorii, potrivit AFP. "Participarea este estimata in acest moment la 500.000 de oameni",…

- Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, va efectua joi, 6 aprilie o vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul ar urma sa aiba intrevederi cu premierul Dorin Recean și cu șefa statului, Maia Sandu. „Polonia este un susținator ferm al țarii noastre in procesul de aderare la Uniunea Europeana.…

- Ucraina a comandat 100 de vehicule blindate multirol Rosomak din Polonia, fabricate sub licenta finlandeza, finantate de Uniunea Europeana si Statele Unite, a anuntat sambata premierul polonez, potrivit AFP. „Aduc comanda obtinuta ieri de la premierul ucrainean Denis Smihal, pentru 100 de Rosomak-uri…

- Prețurile caselor au crescut cu 34 la suta in Romania, in perioada cuprinsa intre anii 2015 – 2021, releva o analiza transmisa de grupul Colliers. In aceeași perioada, pe ansamblul Uniunii Europene, creșterea medie a prețurilor locuințelor a fost chiar mai mare, fiind estimata la 38 la suta. „Prețurile…

- Separatistii scotieni l-au ales luni succesor al lui Nicola Sturgeon si nou premier pe Humza Yousaf, care a promis sa conduca Scotia catre independenta inca din aceasta generatie, relateaza AFP. Humza Yousaf, in varsta de 37 de ani, un apropiat al lui Nicola Sturgeon, mosteneste delicata misiune de…

- ”As vrea sa subliniez marele succes al liniilor solidaritatii care au permis Ucrainei sa exporte mari cantitati de cereale si alte produse agricole”, a salutat ea in conferinta de presa de dupa reuniunea sefilor de stat si de guverne UE de joi seara, confirmand acest subiect pe agenda discutiilor. Ea…

- Manati de cresterea preturilor, oamenii au inceput sa isi cultive in gradini pentru consum propriu.„Cultivam pentru noi, pentru familie, atat. Nu am cumparat deloc”, a spus pentru Realitatea Plus un agricultor din județul Botoșani.Intrebați daca vor cumpara de la piața legume anul acesta, agricultorii…

- Trei barbați de 29, 36 și, respectiv, 52 de ani, originari din Soroca și Azerbaidjan, au fost arestați pentru 30 de zile, dupa ce ar fi incercat sa jefuiasca in plina strada jumatate de milion de lei de la un barbat. Cazul a avut in capitala.