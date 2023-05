Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 430. Masurile exceptionale agreate de Comisia Europeana cu Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia vor permite doar tranzitul cerealelor ucrainene spre alte state.

- Ambrozia este cea mai alergenica planta din Romania. Polenul acestei plante, purtat de vant, provoaca polinoze (rinita alergica, conjunctivita alergica, astm, leziuni urticariene de contact) fiind unul dintre factorii agravanți ai astmului bronșic. Polenul acestei plante este foarte bogat in alergeni,…

- Razboi in Ucraina, ziua 428. Ucrainenii sunt „intr-o poziție buna” pentru o contraofensiva impotriva armatei ruse, a declarat miercuri comandantul militar american de rang inalt din Europa in fața unei comisii a Congresului, potrivit CNN.

- Aflat, miercuri, la București, Gerhard Karner, ministrul austriac de Interne, s-a ferit sa avanseze o data certa cu privire la intrarea Romaniei in Schengen. Atat timp cat nu exista frontiere externe funcționale și sigure, nu se poate vorbi de un vot favorabil pentru Romania, a lasat sa se ințeleaga…

- "Lumea este bolnava si, foarte probabil, se afla in pragul unui nou razboi mondial. Este el inevitabil? Nu, nu este", a spus Medvedev, sustinand un discurs in fata participantilor maratonului "Stiinta". Potrivit lui Medvedev, Rusia a fost "trasa in razboi, prin ciocnirea a doua parti ale unui singur…

- Europarlamentarul Eugen Tomac, care s-a aflat sambata la Constanta pentru promovarea campaniei ”Semneaza pentru Romania in Schengen”, a precizat ca a solicitat, pe langa anularea actului din 8 decembrie 2022 prin care Romania a fost respinsa sa adere la Schengen, ca si deputatii din Parlamentul European…