- Doi muncitori, de 36 și 52 de ani, au murit injunghiați, luni, in timp erau la munca, intr-un apartament din Onești, județul Bacau. Ei au fost sechestrați și apoi injunghiați de fostul proprietar al imobilului in care lucrau meșterii. Acesta, la randul sau, a fost impușcat de poliție in momentul intervenției…

- Politia spaniola a anuntat miercuri ca a confiscat aproape 4 milioane de masti medicale contrafacute, cu prilejul unei operatiuni care a vizat o reuniune a unui grup de tineri care incalcau restrictiile antiepidemice in vigoare, scrie agerpres . Politistii au gasit mastile in interiorul unor cutii de…

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au prins 21 de migranti care au incercat sa iasa ilegal din tara, in ultimele 48 de ore, majoritatea fiind descoperiti in camioane cu marfuri. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, in patru camioane verificate, conduse de doi romani,…

- Politistii giurgiuveni efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor in legatura cu cazul unui barbat in varsta de 32 de ani care a decedat dupa ce a fost injunghiat in urma unui conflict in trafic, trei barbati cu varste de 18, 27 si 38 de ani fiind condusi la audieri, informeaza…

- Patru sindicate din Poliție au semnat un document conform caruia astazi, 11 ianuarie, polițiștii vor aplica "doar sancțiunea avertismentului scris sau verbal", ca prima masura de protest, dupa ce Guvernul a decis ca nivelul salariilor sa ramana la nivelul din decembrie 2020."Am convenit asupra formelor…

- Un barbat din Cantemir a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de prietenul de pahar. Incidentul a avut loc la data de 29 decembrie. Poliția din Cantemir a fost sesizata de o femeie, locuitoare a raionului, care a comunicat ca la ieșirea din satul Cania, are loc o incaierare intre…

- Poliția intra la rupere! Perchezitie in Maramureș.foto ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Azi, 11 decembrie, in baza unui mandat de perchezitie emis de Judecatoria Sighetu Marmatiei politistii din cadrul Serviciului Arme…

- Un hunedorean aflat in carantina a mers la Poliție sa-și faca buletin. Barbatul s-a ales cu o amenda de 1.000 de lei, anunța MEDIAFAX. Poliția municipiului Hunedoara a fost sesizata marți de catre functionarii SPCLEP Hunedoara ca la ghișeul de lucru cu publicul s-a prezentat un barbat care…