Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita autoritatilor amendarea Legii bugetului de stat pe anul 2021 prin includerea la plata a sumei reprezentand despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura, respectiv alocarea si plata despagubirilor in regim…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita autoritatilor amendarea Legii bugetului de stat pe anul 2021 prin includerea la plata a sumei reprezentand despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura, respectiv alocarea si plata despagubirilor in regim…

- Propuneri pt achitarea despagubirilor catre fermierii afectati de seceta Foto: antenasatelor.ro Alianta pentru Agricultura si Cooperare propune patru solutii pentru achitarea despagubirilor catre fermierii afectati de seceta severa din 2020. În prima varianta, este…

- Agricultura din Dobrogea vrea un viitor.Asociatia Producatorilor Agricoli din Dobrogea continua demersurile pentru a sustine fermierii dobrogeni.Un miting de protest a inceput astazi la ora 14.00 in fata sediuluiu prefecturii din Constanta.La eveniment participa fermieri nemultumiti din intreg judetul,…

- Fermierii vor putea sa-si inregistreze Cererile unice de plata in anul 2021 fara a se prezenta la Centrele judetene/locale APIA sau al Centrul Municipiului Bucuresti, in perioada 01 martie – 15 mai 2021, a anuntat Agentia de Plati si Interventie in Agricultura.

- APIA 2021: Fermierii vor putea inregistra online cererile pentru subvenții, in perioada 1 martie – 15 mai In perioada 1 martie – 15 mai, demersurile pentru inregistrarea cererilor unice de plata la hectar pe anul 2021 vor fi realizate online de catre fermieri, anunța Agenția de Plați și Intervenție…

- Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2020 au termen de depunere 29 ianuarie inclusiv, potrivit unui comunicat remis miercuri de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2020 au termen de depunere 29 ianuarie inclusiv, potrivit unui comunicat remis miercuri de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…