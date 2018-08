''Lasați romanii din Diaspora sa-și strige ura și sa-și verse naduful...ei știu mai bine de ce fac asta! Nu va cocoțați pe mitingul lor intr-o incercare disperata de imagine izvorata dintr-o lipsa de carisma politica.

- Nici tu Cioloș, primul-ministru ZERO, impus in fruntea unui Guvern de conjunctura in urma unei tragedii! Prima data Colectiv, acum mitingul Diasporei, dublu profitor!

- Nici tu Barna și USR, creații ai sinistrului Coldea!

- Nici "marele PNL", inca membri activi ai USL..."sub acoperire"!

- Nici tu Petrișor analfabet al PMP-ului, prin șeful tau direct via Moscova,…