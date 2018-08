Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romanilor de Pretutindeni, Emanuel Cioaca, spune ca nu isi mai asuma organizarea mitingului romanilor din diaspora din 10 august, in Piata Victoriei, intrucat nu a primit niciun act oficial de la Primaria Capitalei. El a spus ca oamenii au dreptul sa protesteze in continuare…

- Protest in fața sediului DNA, chiar in timpul discursului de ramas -bun al fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi."Laura Codruta Kovesi tocmai a fost revocata din functia de procuror-sef al DNA. La ora 12 mergem in fata la DNA pentru a ne arata sustinerea fata de Kovesi, institutie si lupta…

- Manifestantii au blocat traficul pe arterele principale care duc in Piata Victoriei, respectiv bd. Lascar Catargiu, bd. Aviatorilor si bd. Kiseleff. Oamenii scandeaza impotriva coalitiei aflate la guvernare, flutura steagul Romaniei si au pancarte pe care scrie 'Partidul Salvarii Derbedeilor', 'Jos…

- Aproximativ 1.000 de persoane participa, duminica seara, la nou protest in Piata Victoriei din Capitala pentru a-si exprima nemultumirea fata de modificarile din justitie. Oamenii spun ca le este teama ca guvernantii vor dezincrimina abuzul in serviciu, astfel incat Liviu Dragnea sa „scape curat”.

- Un nou protest se desfașoara sambata in Piața Victoriei, unde s-au adunat mai multe persoane care manifesteaza impotriva coaliției PSD-ALDE și a unei noi "OUG 13" privind codurile penale.Oamenii striga „Demisia!” și „Hoții!”. Evenimentul intitulat ”Ordonanța 13 revine! Toți in Piața!”…

- Printre manifestanti se afla si scriitorul Mircea Cartarescu. In piata au sosit oameni din jurul 18.00, iar la momentul anuntarii sentintei in dosarul lui Liviu Dragnea acestia si-au manifestat bucuria. Piata este incercuita cu garduri, insa deocamdata sunt putini jandarmi in jurul…

- Comunitatea „Coruptia ucide” a anuntat miercuri dupa-amiaza organizarea unui protest in Piata Victoriei, dupa decizia Curtii Constitutionale privind conflictul Guvern-Presedinte legat de revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie...

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…