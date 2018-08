Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a spus marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la "perturbarea traficului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la “perturbarea…

- "Am incurajat prezenta oricarui membru al PNL, in special din diaspora, care este prezent in Bucuresti si colegii mei care vor sa participe, simpatizantii PNL. Fiind vorba de un miting anti-PSD am incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la acest miting", a spus Ludovic Orban, potrivit…

- Federatia asociatiilor de romani din Europa a anuntat, joi, ca a sesizat Consiliul National de Combatere a Disriminarii in cazul functionarului public care a declarat ca la mitingul din august al Diasporei se va goli Europa de „cersetori, hoti si curve“. „In afara tarii locuiesc peste 5 milioane de…

- Protestul anuntat de catre romanii din Diaspora, care va avea loc pe 10 august, pare sa-i enerveze rau pe unii romani cu functii inalte. Este cazul și al unui șef dintr-o instituție cheie a statului roman.Bugetarul a distribuit pe contul sau de Facebook un mesaj revoltator la adresa romanilor…

- Legii 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, este modificata astfel incat romanii nu doar vor studia la scoala limba romana, ci vor avea dreptul „de a studia in limba romana in Romania, in strainatate si in tarile de resedinta, la toate nivelurile si formele de invatamant”, dupa…

- Romania nu mai e doar o țara tranzitata de droguri, ci și una de destinație! Cifrele devin tot mai alarmante de la an la an. Traficul de droguri, de la cele ușoare la heroina și cocaina, a crescut exponențial in ultimii ani. Capturile poliției și ale DIICOT sunt și ele tot mai impresionante. Conform…

- In ședința din data de 31 mai, Guvernul Romaniei a aprobat proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, care transpune in legislația naționala Directiva UE 2015/849, privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau…