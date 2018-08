Protest diaspora, 10 august. Negocieri între protestatari și Jandarmerie - VIDEO Totul a inceput dupa ce un grup de protestatari a forțat intrarea in Guvernul Romaniei. Jandarmii au reacționat imediat și s-a ajuns la violențe, fiind ranite mai multe persoane. Jandarmeria a facut un apel catre cei aflați in primele randuri pentru a parasi de urgența piața deoarece sunt folosiți ca scut uman de cei aflați in randurile urmatoare și care arunca cu pietre și sticle in jandarmi, incercand provocari. Nimeni nu și-a asumat organizarea acestui protest, astfel incat Jandarmeria a discutat cu cei aflați in primele randuri. DC NEWS va prezinta in exclusivitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

