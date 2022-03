Stiri pe aceeasi tema

- Greenpeace Romania, alaturi de alte 11 organizatii civice participa, sambata, la un protest comun de sustinere pentru Ucraina, organizat in Capitala pe traseul Piata Victoriei - Ambasada Rusiei la Bucuresti. "Razboiul din Ucraina este ultimul lucru de care aveam nevoie in cursa noastra contracronometru…

- Unul dintre cei mai bogati oligarhi din Rusia sustine ca sanctiunile economice nu il vor descuraja pe Vladimir Putin sa continue razboiul din Ucraina si ca Occidentul nu intelege cum functioneaza puterea la Moscova.

- Peste 250 de persoane care manifestau duminica impotriva interventiei militare ruse din Ucraina au fost arestate in Rusia, potrivit unei organizatii neguvernamentale, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a postat o serie de mesaje pe rețelele de socializare pentru a cere demonstrații zilnice in toata Rusia.1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now.— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022 Acesta indeamna la mitinguri…

- Protestatari din intreaga lume și-au aratat astazi sprijinul pentru poporul ucrainean, intr-o mare de steaguri și bannere albastre și galbene, și au cerut guvernelor sa faca mai mult pentru a ajuta Kievul, sa pedepseasca Rusia și sa evite un conflict mai

- Peste 1.800 de manifestanti impotriva razboiului declansat de Moscova impotriva Ucrainei au fost arestati joi in Rusia, a anuntat vineri Inaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului, cerand eliberarea tuturor celor care se mai afla in arestul politiei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Peste 1.800 de manifestanti impotriva razboiului din Ucraina au fost arestati in Rusia, deplange vineri Inaltul Comisariat ONU al Drepturilor Omului, care cere eliberarea acelora dintre ei care sunt detinuti in continuare, informeaza Agerpres . ”Arestarea unor persoane care isi exercita dreptul la libertatea…

- O manifestatie masiva antirazboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia, informeaza News.ro . La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, conform imaginilor aparute pe Twitter. Un ucrainean a postat si imagini cu un convoi imens…