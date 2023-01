Stiri pe aceeasi tema

- Manifestație de amploare a avut loc, sambata, in piața Cibeles din Madrid impotriva guvernului Pedro Sanchez. Aceasta a fost organizata de partide de dreapta și conservatoare impotriva coaliției progresiste, scrie EFE.

- Directoarea generala adjuncta a Agenției Proprietații Publice, Tatiana Savva, implicata in scandalul de la Franzeluța, a demisionat. Cererea a fost aprobata in cadrul ședinței a Guvernului de astazi

- Dumitru Udrea, deja fost secretar general al Guvernului, a venit cu un mesaj, imediat dupa ce și-a anunțat demisia. Acesta spune ca este mulțumit de activitatea pe care a avut-o aproape un an la Guvern și susține ca se va dedica in continuare bunastarii țarii. „Acum aproape un an, am acceptat invitația…

- Secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, și-a anunțat demisia din funcția deținuta in cadrul unei ședințe care a avut loc in aceasta dimineața. Demnitarul a decis sa plece de la șefia Cancelariei de Stat „din propria inițiativa”, susțin sursele Deschide.MD. Totodata, in funcția vacanta ar urma…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege privind administrația publica locala și una ce modifica Legea Educației Naționale. Potrivit unui comunicat de presa al Administrației Prezidențiale , remis cotidianului național “Romania libera”, șeful statului a semnat, astazi, urmatoarele decrete: Decret…

- Mii de spanioli au participat la un protest, care a avut loc la Madrid, pentru a cere salarii mai mari. Potrivit presei locale, manifestatia a fost organizata de sindicatele din țara. Protestatarii au mai cerut compensații din partea Guvernului pentru a face fata scumpirilor.