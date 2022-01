Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni protesteaza la Amsterdam cerand ridicarea restricțiilor anti-Covid. Olanda a luat masuri dure pentru a opri noul val de COVID.Toate magazinele neesentiale, localurile, muzeele si teatrele sunt inchise pana pe 14 ianuarie.

- Țarile din intreaga Europa reiau restricțiile, pe masura ce numarul infecțiilor crește și noua varianta Omicron se raspandește pe continent. Franța a anunțat inasprirea restricțiilor la Covid pe fondul ingrijorarilor legate de varianta Omicron. Incepand cu 3 ianuarie, munca la distanța va deveni obligatorie…

- Milano, Torino și Perugia sunt doar cateva dintre orașele in care italienii au stat la cozi uriașe pentru a se testa anti-COVID. Nu toți cei de la cozi erau insa și nevaccinați. Mulți au decis sa-și ia o masura in plus de protecție inainte de a se vedea cu familia și prietenii pentru tradiționalele…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, a afirmat ca “boala acesta de acum nu este o fictiune, ci o realitate”. Prelatul s-a referit si la cei care nu cred in aceasta boala si le-a transmis ca boala vine chiar daca nu crezi in ea. IPS Teodosie a avut si un mesaj in legatura…

- Primaria Chisinau se pregateste de un nou val pandemic. Comisia extraordinara municipala pentru situatii exceptionale se va intruni pentru a revizui restrictiile anti-COVID. ''Acuma cand avem un moment de respiro, cand a scazut presiunea pe internarile din spitale.

- UE trebuie sa mențina restricții privind sosirile calatorilor din anumite regiuni ale lumii in timp ce așteapta sa afle mai multe despre varianta Omicron a coronavirusului responsabil de Covid-19, a declarat marți, 7 decembrie, ministrul Sanatații din Germania, Jens Spahn. Țarile membre UE au decis,…

- Mii de manifestanti s-au adunat, sambata, la Viena, pentru a protesta protesta fata de restrictii si de vaccinarea obligatorie, anuntate vineri de guvern ca masuri de combatere a pandemiei de Covid-19. Manifestatia a fost organizata la chemarea partidului de extrema dreapta FPO, chiar daca liderul sau…