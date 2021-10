Stiri pe aceeasi tema

- Mii de georgieni au demonstrat, joi, în centrul capitalei Tbilisi, pentru eliberarea fostului presedinte pro-occidental Mihail Saakasvili, care a fost încarcerat dupa revenirea din exil pe 1 octombrie.La demonstratie au participat cel mai mare numar de persoane de când a fost arestat…

- Mii de oameni au ieșit in strada in capitala georgiana, Tbilisi, joi, pentru a cere eliberarea fostului președinte, Mihail Saakașvili, arestat imediat dupa intoarcerea sa in țara, in 1 octombrie, relateaza Reuters.

- Mai multe zeci de mii de persoane au manifestat joi in Georgia pentru a cere eliberarea fostului presedinte Mihail Saakasvili, incarcerat de la revenirea sa in tara la inceputul lunii octombrie si care a inceput o greva a foamei, relateaza AFP. Cel putin 50.000 de persoane s-au adunat in Piata…

- Aproximativ 3.000 de sustinatori ai fostului presedinte Mihail Saakasvili au manifestat luni in Georgia pentru a cere eliberarea acestuia, dupa arestarea sa la intoarcerea din exil saptamana trecuta, relateaza AFP. Purtand steagurile cu culorile rosu si alb ale acestei tari din Caucaz, multimea…

- Partidul de guvernamânt din Georgia se îndrepta duminica spre o victorie a doua zi dupa alegerile locale cruciale marcate de acuzații de frauda și arestarea la întoarcerea sa din exil a fostului președinte și opozant Mihail Saakasvili, relateaza AFP. Dupa numararea a 91% din numarul…

- Fostul presedinte georgian si lider al opozitiei Mihail Saakasvili, 53 de ani, a fost arestat, a anuntat vineri, 1 octombrie, premierul Irakli Garibasvili, relateaza agențiile France Presse si Reuters, preluate de Agerpres . Revenirea si intemnițarea fostului presedinte ar putea agrava criza politica…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei, a anuntat luni seara ca intentioneaza sa vina cu avionul acasa in ziua cand vor avea loc alegeri locale, saptamana aceasta, pentru a ajuta la "salvarea tarii" si a indemnat la proteste de strada post-electorale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

