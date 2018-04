Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane au ieșit sambata seara in strada, la Budapesta, pentru a protesta fața de sistemul electoral care a asigurat victoria partidului naționalist al premierului Viktor Orban. Alegerile parlamentare au avut loc duminica trecuta. Protestatarii au cerut renumararea voturilor,…

- Mii de persoane, multe dintre ele fluturind steagurile Cataloniei, demonstreaza in Barcelona duminica dupa ce politia din Germania l-a arestat pe fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, conform AFP. Protestatarii au scandat „Puigdemont, presedintele nostru” si „Libertate pentru prizonierii politici”,…

- Peste 50 de oameni au fost raniti si alti trei ai fost arestati in urma unor proteste violente izbucnite in Barcelona, dar si in alte orase din Catalonia, ca urmare a arestarii fostului lider catalan Carles Puigdemont, relateaza The Associated Press.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…

- Aproximativ 350 de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva deciziei lui Tudorel Toader de a declansa procedura de revocare din functie a Codrutei Kovesi. Joi seara peste 300 de oameni au iesit in strada la Brasov si au cerut demisia Guvernului si a ministrului justitiei.

- Fostul președinte al Georgiei și ex-guvernatorul regiunii Odesa, Mihail Saakașvili și-a scos din nou susținatorii in strada. Protestatarii au ieșit in strada și au cerut demisia Președintelui, Petro Poroșenco.

- Peste 5.000 de persoane au protestat sambata seara impotriva sistemului, a legilor justiției si a PSD la Cluj-Napoca, informeaza Agerpres. Protestatarii s-au adunat langa Monumentul Memorandistilor incepand cu ora 18,00 si au purtat pancarte cu mesaje precum „Suntem cu ochii pe voi”, „Uniti salvam toata…

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub acuzare pentru rebeliune si secesiune, informeaza vineri agentiile…