Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat, miercuri dupa-amiaza, in nordul Bucureștiului, la intrarea in Otopeni, in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini. Trei persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe…

- Un șofer teribilist a facut drifturi cu mașina noaptea trecuta, pe strada Gheorghe Lazar din centrul Ploieștiului. In timpul manevrelor, a lovit o alta mașina pe care a proiectat-o in autovehiculele parcate, apoi a demarat in tromba, relateaza ziarulincomod.ro Potrivit sursei citate, incidentul s-a…

- Rușii pregatesc un atac de 35 de ore asupra capitalei Ucrainei, susține primarul orașului, Vitali Klitschko. Primarul Kievului a declarat, in urma cu scurt timp, ca asediul va incepe marți, la ora locala 20.00 și va continua pana joi la ora 7.00. Este vorba despre un atac susținut al rușilor asupra…

- Sute de bucureșteni participa, sambata, la o manifestatie de solidaritate cu poporul ucrainean. In fața Ambasadei Ucrainei s-a scandat ”Ucraina” si ”Zelenski”, fiind intonat imnul tarii vecine. Apoi, participantii s-au deplasat la Ambasada Rusiei pentru a protesta fata de invadarea Ucrainei si pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul prin care se aproba legea care permite statului roman sa vanda dozele de vaccin impotriva COVID-19, care reprezinta surplus. Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței…

- Doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident in care au fost implicate patru mașini, in județul Bihor. Traficul rutier pe DN 79 Oradea-Salonta este oprit pe ambele sensuri. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca accidentul s-a produs pe DN 79 Oradea-Salonta, kilometrul…

- Spitalele incep sa se umple cu bolnavi de coronavirus. Trei dintre cele mai mari spitale din Romania, Matei Bals, Marius Nasta si Victor Babes, nu mai au niciun loc liber pentru pacientii infectati cu SARS-CoV-2. Explozia de cazuri de COVID-19 incepe sa puna presiune pe sistemului medical romanesc.…

- Un pieton a fost accidentat mortal pe Centura Bucuresti, luni seara, in jurul orei 17.00, in zona localitații Mogosoaia, din județul Ilfov. Traficul este restrictionat in zona, fiind deviat prin Capitala. Potrivit IPJ Ilfov, la fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care a executatat manevre…