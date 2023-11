Stiri pe aceeasi tema

- Milei, un politician "anti-sistem" care se opune peronistilor si liberalilor aflati la putere in Argentina de 20 de ani, l-a devansat cu peste 11 puncte pe ministrul centrist al economiei, Sergio Massa. El a obtinut 55,6% din voturi, fata de 44,3% pentru contracandidatul sau, potrivit rezultatelor oficiale…

- Violenta impotriva femeilor este o ''buruiana otravitoare'' care trebuie eradicata din societate, a spus papa Francisc joi intr-un mesaj destinat campaniei pentru combaterea violentei impotriva femeilor, organizata de Rai Radio1 si Cadmi D.I.Re, informeaz

- Premierul de la Chișinau a anunțat ca statul sau este solidar cu Israel, dupa ce mișcarea islamista Hamas a lansat cel mai mare atac cu rachete din ultimii ani, subliniind ca violența brutala impotriva civililor nevinovați trebuie sa inceteze.

- Președinta slovaca Zuzana Chaputova s-a opus acordarii unui nou pachet de ajutor militar Ucrainei din cauza victoriei partidului "Direcția - social-democrație" al fostului prim-ministru slovac Robert Fitzo in alegerile parlamentare. Despre aceasta a relatat publicația Dennik N. Potrivit ziarului, inițiativa…

- La fiecare opt zile, cel puțin o romanca moare din cauza violenței domestice. Cel mai recent studiu realizat in toamna anului 2022 de Observatorul Roman pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor arata ca rata medie a crimelor comise asupra femeilor in Romania este de doua ori mai mare decat in Europa.

- Kelemen Hunor este sceptic cu privire la listele comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor, deoarece nu așa „poți sa lupți impotriva AUR sau impotriva extremismului”. Liderul UDMR mai spune ca i-a trecut supararea dupa scoaterea UDMR de la guvernare și nu exclude o noua coaliție cu PSD și PNL. Președintele…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, alaturi de procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au efectuat 3 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de migranți. Investigațiile au dezvaluit…

- Președintele rus Vladimir Putin nu comenteaza cu privire la atacurile de la Moscova și Crimeea ocupata, pentru ca opereaza dupa un principiu al propagandei in Federația Rusa: „nu ridica privirea, fara observații negative”