Peste 2.500 de poștași veniți din toata țara protesteaza sambata in fața Guvernului și cer creșteri de salarii. Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) care reprezinta aproximativ 18.000 de salariati susține ca salariile sunt de circa 1.700 de lei pentru 80% din personal. „Oamenii sunt in primul rand nemultumiti de salarizare. 80% din angajatii Postei […]