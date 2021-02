Protest cu fumigene la Guvern. “În campanie ne daţi, după voi ne îngheţaţi”, scandează bugetarii Zeci de sindicalisti de la mai multe organizatii de profil protesteaza, miercuri, in fata sediului Guvernului, fata de deciziile Executivului de a ingheța anul acesta veniturile bugetarilor. Oamenii au aprins cu fumigene rosii, galbene si albastre. Sindicalisti din diverse domenii, afiliati la Publisind, s-au adunat, miercuri, pentru a protesta fața de inghețarea salariilor, fața de […] The post Protest cu fumigene la Guvern. “In campanie ne dati, dupa voi ne inghetati”, scandeaza bugetarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

