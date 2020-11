Stiri pe aceeasi tema

- Spania, una dintre cele mai afectate state de pandemia de coronavirus, va ramane in stare de urgența pentru inca șase luni, mai exact pana pe 9 mai 2021. Guvernul de la Madrid va avea posibilitatea sa impuna restricții de circulație de fiecare data cand va considera ca este necesar. De asemenea, regiunile…

- Dupa o creșterea numarului de cazuri de coronavirus pe teritoriul Spaniei, autoritațile au luat hotararea sa reinstaureze starea de urgența. Potrivit presei de la Madrid, starea de urgența ar putea dura pana in aprilie 2021. Dupa consultari intense intre liderii regiunilor autonome din Spania și premierul…

- Jumatate din angajatii Castelului Bran au fost concediati din cauza crizei provocate de coronavirus, deși in 2018 castelul a fost vizitat de peste un milion de turisti, informeaza Mediafax.Castelul Bran, cu vanzari de aproape 7 milioane de euro, in 2018, are pierderi de 90 la suta din cauza…

- Un program mult așteptat de cei care locuiesc la casa, cel privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, este tot in etapa incipienta, deși au trecut luni bune de la primul blocaj inregistrat. ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- UAE Emirates, echipa care l-a dat pe castigatorul Turului Fratei, slovenul Tadej Pogacar, a primit cel mai mare premiu in bani din partea organizatorilor Marii Bucle, 623.930 de euro, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Cea mai mare parte a premiului, 500.000 de euro, ii revine tricoului galben…

- Mai mult de 14.000 de joburi noi au aparut pe piața muncii doar in prima jumatate a lunii septembrie, numarul fiind in creștere nu doar fața de fiecare luna din ultima jumatate de an, ci și in comparație cu ianuarie, februarie și martie. De asemenea,...

- Turismul mondial a pierdut aproape jumatate de trilion de euro, din cauza pandemiei. Cel mai puternic declin al turiștilor, in Asia și Europa Organizatia Mondiala a Turismului (UNWTO) a anuntat o reducere cu 65% a numarului de sosiri internationale in primul semestru din 2020, ceea ce inseamna pierderi…

- In primele sase luni ale anului 2020 Banca Naționala a Moldovei (BNM) a inregistrat un profit disponibil pentru distribuire de 511,8 milioane de lei. Acesta insa nu poate fi distribuit acum, ci doar la finele anului, scrie mold-street.com.